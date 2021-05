Sabato 29 maggio: nuova flessione di contagi in Italia. I dati siciliani

Nuova flessione del Coronavirus in Italia oggi 29 maggio.

Sono 3.351 i nuovi casi a fronte di 83 decessi nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 3.738, i morti 126, sono i dati di oggi del nuovo bollettino del ministero della Salute. La curva epidemiologica dei contagi Covid continua quindi a scendere dopo la flessione di ieri, un calo che da giorni sta avvendo anche per ricoveri e terapie intensive. cco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi sabato 29 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In Sicilia questo è il quadro attuale

Attuali positivi: 9.988 (-627)

Deceduti: 5.814 (+7)

Dimessi/guariti: 209.401 (+1.005)



Ricoverati totali: 574 (-11)

Ricoverati in terapia intensiva: 72 (-1)

Totale casi: 225.203 (+385)

Tamponi: 4.487.500 (+15.094)

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province

Palermo: 68.979 (54)

Catania: 58.395 (169)

Messina: 26.254 (38)

Siracusa: 16.175 (37)

Trapani: 13.738 (10)

Ragusa: 12.497 (30)

Agrigento: 11.565 (27)

Caltanissetta: 11.446 (7)

Enna: 6.154 (13)