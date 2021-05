La Notte dei Licei, il Classico di Marsala tra letture, concerti, arte

La VII edizione della Notte Nazionale è veramente straordinaria: la voglia di partecipare all’evento più innovativo della scuola degli ultimi anni, ha spinto la preside Antonella Coppola, i docenti e gli alunni del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala ad essere presenti e rispondere all’invito, come ogni anno, in campo nazionale, per testimoniare i valori degli studi classici. Nata dall’idea del professor Schembra del Liceo Classico di Acireale, sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche quest’anno prende vita la Notte Nazionale del Liceo, coinvolgendo più di 300 licei di tutta l’Italia.

Una prova di resilienza, una testimonianza viva dell’impegno, la voglia di superare il disorientamento, le paure imposte dalla pandemia, la lotta per organizzare attività in presenza e in sicurezza, momenti di socializzazione e segmenti di ordinaria formazione strappati alla straordinarietà della contingenza.

Una kermesse di voci e suggestioni dal mondo classico: temi, valori, ideali oggetto di studio vengono tradotti in scene, l’epos trova forma in drammatizzazioni, nel tentativo di inseguire la ricchezza di un mondo ancora attuale e foriero di exempla utili a ricostruire la nostra società secondo i canoni della bellezza e armonia.

Forti del messaggio che proprio gli autori e i personaggi continuano ad insegnarci, oggi, 28 maggio, dalle 16 alle 20 evento in presenza in numero ridotto e con trasmissione streaming sui nostri canali social.

Edizione ridotta ma straordinaria nel rispetto dell’idea di fondo che sin dal primo anno è risultata vincente: dimostrare che il curricolo del classico, nonostante le tendenze e le mode imperanti, è ancora pieno di vitalità e popolato da giovani talentuosi motivati e disponibili.