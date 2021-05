Grillo completa la governance: nominati dieci esperti a titolo gratuito

Il sindaco Massimo Grillo ha completato la propria governance, la struttura consultiva già annunciata in campagna elettorale, che affiancherà la sua giunta nell’attività amministrativa. Le nomine ufficializzate ieri, tutte a titolo gratuito, riguardano dieci professionalità (8 uomini e 2 donne), che metteranno le proprie competenze a disposizione della città in vari campi.

Giuseppe Briuccia si occuperà di Sanità e Programmazione Territoriale, l’ex dirigente della Provincia Regionale di Trapani, Diego Maggio, rappresenterà il sindaco nelle manifestazioni, convegni o gli incontri organizzati dall’Associazione “Città del vino”. L’imprenditore Salvatore Agate si occuperà di Politiche di ottimizzazione dei costi dei servizi pubblici, mentre l’ex assessore Salvatore Adamo supporterà l’amministrazione comunale in materia di Protezione Civile alla luce delle diverse esperienze maturate nell’ambito delle forze di polizia. L’ingegnere Vincenzo D’Alberti, consigliere comunale a Petrosino, vicino a Italia Viva, farà da raccordo con le Istituzioni Nazionali per interventi infrastrutturali, mentre il docente di economia aziendale Pietro De Vita si occuperà di Finanziamenti Comunitari. Il dottore commercialista Salvatore Montemario metterà le proprie competenze in materia di Finanza Locale a disposizione della Giunta, mentre di Agricoltura ed Enologia si occuperà Roberta Urso, responsabile pubbliche relazioni e comunicazione delle Cantine Settesoli e dal 2019 presidente della delegazione Sicilia dell’associazione nazionale “Le donne del vino”. Completano il quadro due ex dirigenti del Comune di Marsala, Aldo Scialabba e Antonia Zerilli, che si occuperanno, rispettivamente, di Politiche del Lavoro e Pianificazione di nuove Strategie del Personale dipendente (Scialabba) e Patrimonio e Contenitori culturali (Zerilli).

Al momento, non figura tra i componenti della governance Salvatore Ombra, che durante la campagna elettorale era stato annunciato come esperto in materia di turismo.