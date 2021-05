Denise Pipitone, l’anonimo si fa vivo. Un primo contatto con il legale di famiglia

L’appello dell’avvocato della famiglia di Denise Pipitone Giacomo Frazzitta, per far uscire l’autore della lettera anonima, pare sia stato ascoltato.

Sembra che – ma non ci sono conferme ufficiali – che l’anonimo si sia fatto vivo e abbia incontrato il legale.

Il soggetto, che dovrebbe vivere nel territorio provinciale, in una lettera anonima inviata allo studio legale marsalese e alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, ha raccontato che il 1° settembre del 2004 vide una macchina con tre persone all’interno e una bambina, sicuro fosse Denise. Ascoltò la bimba piangere e chiamare disperatamente la mamma ma il testimone non parlò mai. Oggi a distanza di 17 anni racconta tutto e, in totale riservatezza, si mostra al legale.