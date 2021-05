Premi per la “Nosengo” al Concorso Musicale “P. Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto

Diversi studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino hanno partecipato all’edizione online del 22° Concorso Musicale Nazionale Città di Barcellona Pozzo di Gotto “Premio Placido Mandanici”.

Questi i risultati riportati: primo premio categoria solisti (pianoforte) con votazione 95/100 per Irene Paparusso (3ªE); secondo premio Categoria duo – musica da camera (chitarra) con votazione 90/100 per gli alunni: Francesco Spedale Francesco (1ªE), Laura Marino (1ªD), Serena Delfino (2ªF) e Giorgia Ampola (2ªE); secondo premio categoria solisti (clarinetto) con votazione 90/100 per Chiara Pavia (3ªE); terzo premio categoria solisti (clarinetto) con votazione 87/100 per Alice Riccobono (2ªC); terzo Premio categoria solisti (pianoforte) con votazione 87/100 per Christian Martinciglio (2ªD).

“Mi congratulo con tutti gli studenti partecipanti – ha dichiarato il dirigente scolastico Giuseppe Inglese – per gli eccellenti risultati e con i docenti di strumento per questo ennesimo successo, a testimonianza della grande capacità e competenza di un corpo docente serio e preparato”.