Coronavirus nel trapanese: scendono ancora i positivi, un decesso in più nelle ultime 24 ore

Torna a registrarsi un lieve calo degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Al netto di decessi e guarigioni, i contagiati tra i 24 Comuni sono 549 (8 in meno di ieri).

Questa la distribuzione in base all’ultimo report diffuso dall’Asp di Trapani: Alcamo 61, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 17, Campobello di Mazara 3, Castellammare del Golfo 18, Castelvetrano 51, Custonaci 1, Erice 38, Favignana 3, Gibellina 9, Marsala 113, Mazara del Vallo 68, Paceco 24, Pantelleria 1, Partanna 4, Petrosino 6, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 3, San Vito lo Capo 4, Santa Ninfa 1, Trapani 107, Valderice 15, Vita 0.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i decessi sono stati complessivamente 329 (uno in più nelle ultime 24 ore) e le guarigioni 12893 (+28). Scendono a 34 (-1) i ricoveri ordinari, di cui 2 in terapia intensiva. I tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore sono stati 341, mentre i test per la ricerca dell’antigene sono stati 165.