Alcamo: arrestato un 29enne per spaccio di marijuana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo con la collaborazione della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato M. G., 29enne alcamese, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’uomo si trovava a bordo del proprio ciclomotore quando è stato fermato dai Carabinieri ad un posto di controllo: lo stesso aveva attirato l’attenzione su di sé in quanto sprovvisto di casco protettivo. Nel corso del controllo, il 29enne si è mostrato sin da subito insofferente e agitato, così i militari operanti, sospettando che potesse nascondere qualcosa, lo hanno perquisito rivenendo una dose di marijuana e 170,00 euro.

Nonostante l’uomo avesse dichiarato più volte di non possedere altra droga oltre a quella già trovata, gli operanti hanno deciso di perquisire anche la sua residenza dove hanno trovato inflorescenze di marijuana, nascosta in vari punti della casa, per un peso complessivo di 36 gr. circa, oltre alla somma di 1800,00 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, e verosimilmente provento di attività illecita.

Nella giornata di ieri l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto sottoponendo l’uomo alla misura dell’obbligo di dimora ad Alcamo con la possibilità di recarsi fuori comune due volte a settimana per esigenze lavorative.