Marsala ricorda Giovanni Falcone nell’anniversario della Strage di Capaci. VIDEO

Oggi la Città di Marsala ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, barbaramente uccisi dalla mafia 29 anni fa.

L’Amministrazione Comunale ha voluto realizzare un video per commemorare la strage di Capaci del 1992, per condividere la memoria di quel giorno infausto, rimasto scolpito nella coscienza di ciascuno e di ogni siciliano, in modo particolare, alternando i ricordi di chi ha vissuto in presa diretta quei momenti, e di chi invece, come i giovani Assessori della Giunta Young, li ha avuti raccontati, o li ha ‘incontrati’ a scuola.

GUARDA IL VIDEO:

“Il 23 maggio la criminalità organizzata – dice il sindaco, Massimo Grillo – pensava di ferire a morte le istituzioni democratiche e non immaginava che ne potesse seguire una reazione così forte che è entrata non solo nella memoria ma anche nel cuore della comunità siciliana e italiana tutta. Noi abbiamo voluto mettere insieme la Giunta e una nuova generazione di politici, di giovani amministratori che si affacciano alla vita pubblica della città, per ricordare Giovanni Falcone con gli uomini della scorta, per impegnarci, con atti concreti in una logica di politica e di amministrazione attiva, diretta a soddisfare, celermente, gli esclusivi interessi della collettività”.