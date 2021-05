Fonseca “Vogliamo l’Europa, un orgoglio allenare la Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo allenati bene in settimana, i giocatori sono motivati e c’è la consapevolezza dell’importanza della vittoria e della qualificazione in Conference League. Siamo preparati per fare una buona partita”. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca alla vigilia di Spezia-Roma, match conclusivo di una stagione che i giallorossi vogliono chiudere al settimo posto. E sui prossimi avversari: “Giocano un grande calcio, vogliono sempre avere l’iniziativa e hanno un grande allenatore come Italiano che avrà un buon futuro. Mi aspetto un avversario difficile”. Probabile nuova chance per Darboe: “E’ un ragazzo molto coraggioso, è la qualità che più mi ha colpito”.

E’ l’ultima di campionato e quindi anche tempo di bilanci di un’avventura che si chiuderà domani. “Per me è stato un grande orgoglio essere stato l’allenatore della Roma. La relazione con le persone che lavorano a Trigoria e con i tifosi è l’aspetto più bello di questa esperienza. C’è stato grande rispetto: i risultati sono importanti ma anche questo rapporto con le persone è fondamentale”. Un’avventura segnata anche dal rapporto difficile con Dzeko. Ma per il portoghese la decisione di togliere la fascia da capitano al bosniaco non ha condizionato la sua stagione: “Ci sono situazioni del genere in tutte le squadre, con l’ultima partita Dzeko ha dimostrato che è tutto risolto. La problematica è chiusa”.

(ITALPRESS).