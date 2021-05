Il saluto della Città di Marsala al Prefetto Ricciardi che lascia, arriva Filippina Cocuzza

“Al Prefetto Tommaso Ricciardi desidero inviare il saluto affettuoso e il ringraziamento dell’intera Città di Marsala, dell’Amministrazione comunale e mio personale. In lui ho trovato un punto di riferimento e il conforto di un vero uomo delle istituzioni”.

Il sindaco Massimo Grillo, appresa la notizia del trasferimento del Prefetto Ricciardi da Trapani – dove era arrivato l’1 aprile 2019 – presso la Prefettura di Pesaro-Urbino, così come decretato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, rivolge parole di stima al rappresentante del Governo.

Importante il lavoro di coordinamento e di garanzia che ha svolto in favore dell’intero territorio provinciale in tutte le attività volte a garantire ai cittadini ogni forma di tutela e salvaguardia per un ordinato vivere civile, e per la collaborazione inter-istituzionale. “Nel rivolgere al Prefetto Ricciardi i migliori auspici di buon lavoro per il suo futuro, al tempo stesso, auguro alla dottoressa Filippina Cocuzza, di ben operare in favore della collettività della nostra provincia. Sin da ora confermiamo la più totale disponibilità a cooperare per il territorio, afferma il primo cittadino.