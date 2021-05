Il Maggio dei Libri “in rosa”, ciclo di incontri al Liceo Pascasino

Il “Maggio dei Libri. La lettura in Rosa: scrittrici in primo piano”. E’ il ciclo di incontri organizzato dal Liceo “Pascasino” di Marsala diretto da Anna Maria Angileri.

Le scuole di Marsala in rete aderiscono così al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale per portare la lettura e i libri in contesti diversi da quelli tradizionali.

Il Liceo “Pascasino” ha organizzato una rassegna “in rosa”. Gli studenti avranno l’occasione di incontrare alcune scrittrici del territorio e confrontarsi sui temi trattati nei loro libri. Sarà anche un momento per dialogare sulla funzione della lettura in pandemia.

Ecco gli appuntamenti della rassegna.



Oggi, 21 maggio, alle 11, Giorgia Tribuiani presenterà il suo ultimo libro “Blu” in occasione della conclusione del laboratorio di lettura e scrittura con le classi 3^G e 5^G.

Martedì 25 maggio, alle 16.30, l’incontro con l’autrice Rossana Titone che presenta il suo lavoro “Democrazia in Bilico”. Interverranno gli alunni del Liceo Pascasino e dell’Istituto “Abele Damiani”.

Lunedì 31 maggio alle 16.30 si terrà il convegno “Ti racconto il mio rapporto con la lettura in un anno di pandemia”. All’evento interverranno la prof.ssa Roberta Maltese, docente di Scienze Umane e Filosofia, la dott.ssa Milena Cudia, direttrice della Biblioteca Comunale di Marsala che parlerà dell’effetto pandemia sulle biblioteche pubbliche, e la psicologa Lijia Genovese che parlerà di “Funzione terapeutica della lettura”. Interverranno con le loro riflessioni, che saranno argomento di dibattito con la psicologa e i docenti, gli alunni della Scuola Media Mazzini di Marsala, dell’Istituto Comprensivo Sirtori e dell’Istituto Comprensivo Sturzo Asta.