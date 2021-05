Marsala Coraggiosa: “Sul semaforo di via Bixio Amministrazione dia risposte concrete”

Molti cittadini, in questi mesi, hanno segnalato l’assenza del semaforo di via Nino Bixio, e dunque, di conseguenza, una mancata sicurezza stradale nell’incrocio a tre corsie che collega via Nino Bixio, via Salemi e via Dante Alighieri.

Dopo delle chiamate telefoniche di sollecito, il Movimento politico Marsala Coraggiosa fa sapere: “Ci hanno detto che sarebbe stata rinforzata la segnaletica stradale, ma purtroppo questa non viene rispettata neanche da coloro che si immettono nel traffico da via Tunisi, che dovrebbero, invece, svoltare obbligatoriamente a destra per imboccare la via Salemi, o proseguire per la via Tunisi, ritrovandosi a Piazza Caprera – affermano -. Il semaforo risulta assente dal 25 marzo ed i cittadini di Marsala, dopo due mesi, avendo il timore di attraversare l’incrocio, stanno continuando a sollecitare per la risoluzione del problema. L’Amministrazione comunale non ha ancora dato notizie al riguardo, neanche dopo il pericoloso sinistro del 2 maggio scorso, che ha visto un’autovettura ribaltarsi su se stessa. Chiediamo al sindaco ed all’assessore di competenza di dare delle risposte concrete sul motivo per il quale il semaforo manchi da due mesi, ed eventualmente, di trovare una soluzione tempestiva, prima che si verifichino ulteriori sinistri stradali. La presenza delle scuole e dei vari servizi commerciali, rende l’incrocio in questione uno dei luoghi più trafficati della città – afferma ancora Marsala Coraggiosa -. L’incolumità pubblica è una priorità e non va trascurata, soprattutto in assenza di un ospedale nel territorio che possa aiutare tempestivamente le persone coinvolte in un incidente”.