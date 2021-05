Viabilità, iniziati i lavori di sistemazione in via Regione Siciliana

Hanno preso il via i lavori di sistemazione del manto stradale e delle banchine di via Regione Siciliana a Petrosino. Si tratta di un intervento che interesserà tutta l’importante arteria stradale. “E’ un intervento che la cittadinanza aspettava da tempo. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e oggi manteniamo questo ulteriore impegno”, dichiara il sindaco Gaspare Giacalone.

A eseguire i lavori è l’azienda Presti srl, che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto con un ribasso del 18,923% su un importo a base d’asta di 562.611,05 euro.