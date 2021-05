Morto Franco Battiato, malato da tempo. La parentesi a Marsala e… la rinascita

La notizia che purtroppo temevamo è arrivata: è morto il maestro Franco Battiato. Il cantautore siciliano, 76 anni, era affetto da un oscuro male da tempo, ma mai rivelato dai familiari. Nato a Riposto (allora Ionia), in provincia di Catania, il 23 marzo 1945, Battiato ha avuto anche una parentesi marsalese, quando frequentò la Scuola Media “Pipitone” seguendo a Marsala una zia insegnante.

A comunicarne il decesso, i familiari, in particolare il fratello che gli era rimasto vicino. I funerali si terranno in forma privata.

Dopo due cadute che gli hanno provocato delle rotture, aveva lasciato la musica dal vivo; gli ultimi live sono quelli in cui è tornato accanto alla sua “pupilla” da Alice.

In ricordo del Maestro Battiato, della sua discografia immensa, vi lasciamo con l’ultima canzone “Torneremo ancora”, di speranza e rinascita.

Un suono discende da molto lontano

Assenza di tempo e di spazio

Nulla si crea, tutto si trasforma

La luce sta nell’essere luminosi

Irraggia il cosmo intero

Cittadini del mondo

Cercano una terra senza confine

La vita non finisce

È come il sogno

La nascita è come il risveglio

Finché non saremo liberi

Torneremo ancora

Ancora e ancoraLo sai

Che il sogno è realtà

E un mondo inviolato

Ci aspetta da sempre

I migranti di Ganden

In corpi di luce

Su pianeti invisibili

Molte sono le vie

Ma una sola

Quella che conduce alla verità

Finché non saremo liberi

Torneremo ancora

Ancora e ancora