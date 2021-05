La cooperativa 4.0 dell’Istituto “Damiani”, produrre per cucinare e fare reddito

“Imprenditore di me stesso” è un progetto portato avanti dall’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala, in questo anno scolastico, finanziato dalla Regione Sicilia per 45mila euro e rivolto alle ultime classi.

Un gruppo di studenti seguito da docenti tutor, ha creato una cooperativa che prevede la produzione e poi la trasformazione dei prodotti nella ristorazione; in particolare è stata realizzata una serra di microgerminazione che vede la produzione di piante particolari, una serra 4.0 gestibile da remoto, si autoinnaffia, apre le finestre in maniera automatizzata attraverso dei sensori.

Le piante poi verranno lavorate nella cucina dell’Alberghiero che dal prossimo anno dovranno produrre all’interno del ristorante didattico. La cooperativa creerà reddito, un modello da esportare. Gli studenti infatti, dopo due anni dal diploma potranno lavorarci e ricevere un reddito ancora e poi se funziona, potranno creare delle proprie cooperative una volta acquisite le adeguate competenze nel settore.

Inoltre la cooperativa chiude la filiera in quanto gli scarti della cucina verranno utilizzati all’interno di un biodigestore che produce energia elettrica che serve anche ad alimentare la serra.