Toni Scilla positivo al Covid, tampone negativo per gli altri assessori regionali

L’assessore Toni Scilla è risultato positivo al Covid-19. La notizia ha naturalmente destato allarme e preoccupazione, perchè il titolare della delega all’agricoltura e alla pesca della giunta Musumeci ha effettuato nei giorni scorsi diversi incontri istituzionali. Nel frattempo, fonti ufficiali del governo regionale fanno sapere che a seguito della positività al Covid dell’assessore Scilla, i componenti della giunta di governo si sono sottoposti al tampone, risultando tutti negativi. “Del resto – sottolinea la nota ufficiale – l’ultima seduta di venerdì scorso si è tenuta, come le precedenti, in una sala ampia, circa duecento metri quadri, seduti distanziati e sempre con la mascherina.

Si è deciso in ogni caso di adottare qualche giorno di prudenza e la ripetizione del tampone, rinviando perciò alla prossima settimana gli impegni istituzionali, come ha fatto il presidente Musumeci che ha rinunciato a partecipare oggi pomeriggio alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Gela.