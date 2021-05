Marsala, il sindaco emana ordinanza per la prevenzione incendi

Con l’approssimarsi della stagione estiva, aumenta anche nel territorio comunale di Marsala il rischio di incendi in aree incolte o abbandonate. E ciò, a maggior ragione se i terreni risultano infestati da sterpaglie e arbusti che contribuiscono a sviluppare e propagare le eventuali fiamme. Al fine di adottare le necessarie ed opportune misure di prevenzione, il sindaco Massimo Grillo ha emanato un’Ordinanza che fissa diversi obblighi a carico di quanti – Enti e Cittadini – siano proprietari, affittuari o conduttori di terreni ricadenti nel territorio comunale.

Tali soggetti, entro il prossimo 14 Giugno, sono tenuti a ripulire i propri terreni da erbe secche, sterpaglie, arbusti, cespugli e residui di coltivazione, nonché a rimuovere rifiuti, detriti e altro materiale che possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendi. Tale stato di sicurezza dei suddetti terreni deve essere altresì mantenuto dal 15 Giugno al 15 Ottobre prossimo: periodo entro il quale è pure vietato accendere fuochi in prossimità di terreni agricoli o aree boschive, nonché di utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrici.

Il materiale derivante dalla pulizia dei terreni va smaltito secondo la vigente normativa o, in alternativa – come consente la stessa Ordinanza sindacale – bruciando sul terreno stesso la vegetazione secca rimossa, a condizione che si tratti di piccoli cumuli. Inoltre, fermo restando che è assolutamente vietato accendere fuochi dal 15 Luglio al 15 Settembre (periodo di massimo rischio per gli incendi), i suddetti cumuli possono bruciarsi limitatamente ai periodi compresi tra 15 Giugno/14 Luglio e tra 16 Settembre/15 Ottobre, nella fascia oraria mattutina che va dalle ore 4.00 e alle ore 9.00, orario limite entro il quale il fuoco deve essere spento. Infine, il luogo in cui si bruciano le sterpaglie deve essere lontano almeno 200 metri da zone boschive e aree protette, e comunque a debita distanza dai centri abitati, strade e spazi pubblici. Ultima e importante prescrizione: l’accensione del fuoco – sorvegliato fino al completo spegnimento – non deve avvenire in giornate particolarmente calde e ventose.

Il mancato rispetto dell’Ordinanza (non eseguendo gli interventi di prevenzione incendi entro il termine del 14 Giugno) comporta la diffida ad adempiere, nonchè sanzioni fino a quasi 700 euro, ferme restando le responsabilità civili e penali in caso di incendi conseguenti all’inosservanza del provvedimento sindacale.



Ricordiamo che chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediato avviso al numero unico delle emergenze 112, o contattare Vigili del Fuoco Comando Provinciale (0923550300) e VV.FF. distaccamento Marsala (0923951222), Corpo Forestale Regionale (1515), nonchè le Forze dell’Ordine di Marsala: Carabinieri (112), Comando via Mazara (0923723537), Stazione San Filippo e Giacomo (09239682247), Polizia Municipale (0923723303), Comune di Marsala (0923993111), Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala operativa regionale (SORIS, 800 404040