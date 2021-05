Operazione ambientale a Scacciaiazzo, il plauso del sindaco di Marsala

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha espresso apprezzamento per l’operazione di tutela ambientale che ha portato al sequestro di un’azienda in contrada Scacciaiazzo. “A nome della Città, della Giunta e mio personale desidero vivamente rivolgere un sentito plauso e un grande apprezzamento alla Procura della Repubblica di Marsala, al Comandante Vincenzo Menfi e ai suoi uomini del nucleo di Polizia Giudiziaria e Ambientale per la brillante operazione, condotta con professionalità e impegno, e attraverso la quale hanno dapprima individuato e poi posto sotto sequestro un’azienda di smaltimento di rifiuti in contrada Scacciaiazzo. Il mio plauso va anche al personale dell’Arpa, sezione territoriale di Trapani, che ha collaborato a questa importantissima azione di tutela dell’ambiente”.

L’area interessata dal provvedimento di sequestro è di circa 5 mila metri quadrati e comprende anche i cunicoli sotterranei in cui era stata illecitamente depositata e interessata una notevole quantità di rifiuti e renderà necessaria un’ulteriore attività di analisi dell’aria e della falda acquifera per accertare l’entità dell’eventuale disastro ambientale provocato.

“La tutela dell’ambiente – continua il primo cittadino lilibetano – è uno dei punti fondamentali della nostra azione politica. Non dimentichiamo che è già la terza consistente operazione anti inquinamento che è stata effettuata negli ultimi due mesi dalla Polizia Municipale di Marsala dopo quelle di via Napoleone Colajanni e di contrada Pastorella. Crimini come questi non solo costituiscono un danno, spesso irreparabile, per l’ambiente naturale, ma anche per la salute dei cittadini che si trovano a dover combattere un battaglia contro un nemico che spesso non risulta individuabile”.