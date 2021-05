Vittoria per la GesanCom Fly Volley Marsala alla prima gara Play Off di B2

Sono serviti 5 set per consegnare una bella e sofferta vittoria alla A29 GesanCom Fly Volley Marsala a casa della Volley Valley Catania in “Gara 1” dei quarti di finale per i Play Off promozione per la B1 di Volley femminile.

Si torna a giocare dopo 45 giorni di stop per lo svolgimento dei recuperi di regular season e, per questo storico appuntamento, Lucio Tomasella presenta un roster con un alto tasso di esperienza con la diagonale Gabriele/Spanò, le bande Patti/Vescovo, le centrali Guccione/Giannone ed il libero Parisi; Piero Maccarrone guida una Volley Valley con diverse giovani promesse del Volley siciliano e schiera una formazione con la diagonale Ferlito/Franzò, le schiacciatrici Di Lorenzo/Vitanza, le centrali Cianci/Carpinato ed il libero De Luca.

Diana Spanò

Inizia benissimo la Fly Volley che si aggiudica il primo parziale per 22-25 riuscendo a mantenere due piccoli break a proprio favore dopo che nella fase centrale le catanesi avevano recuperato fino al 13-13. Il percorso sembrava tutto in discesa tanto da far pensare di avere in mano il resto della partita, ma Volley Valley non ci sta, e come in diversi match di regular season, ribalta perentoriamente il conto dei set grazie ad una prova di carattere e determinazione vincendo il secondo ed il terzo parziale 25-17 e 25-18. Ma una Squadra è tale se dopo esser caduta si rialza, e la A29 GesanCom Fly Volley Marsala mette in campo la mentalità giusta e punto dopo punto pareggia il conto dei set con un magistrale 17-25.

E’ il momento di tenere alta la concentrazione; Lucio Tomasella, nella pausa, motiva il roster alla perfezione ed inizia un quinto set senza timori, le fasi difensive ed offensive sembrano un orologio al millesimo e si va al cambio campo sul 6-8; 2 punti di vantaggio che punto a punto obbligano il Time Out al tecnico Etneo sul 10-12, ma nulla cambia perché, non la tensione, ma l’attenzione è millimetrica nelle libellule marsalesi che chiuderanno 13-15 il quinto set e la partita 2-3 a proprio favore. Saranno soltanto tre i giorni di riposo concessi dal calendario e Sabato 15 Maggio 2021 alle 18:00 al Panathletico di Marsala andrà in scena “Gara 2” che viste le odierne premesse si preannuncia avvincente. Diretta facebook sul profilo Fly Volley Marsala. Tabellino punti: Fly Volley Marsala: Spanò 18, Vescovo 13, Patti 15, Guccione 12, Gabriele 3, Giannone 3. Volley Valley Catania: Vitanza 13, Di Lorenzo 9, Franzò 18, Carpinato 15, Cianci 5, Nicolosi 1, Ferlito 3.