Coronavirus: in Italia 8.085 casi, tasso di positività al 2,8%. In Sicilia +603 e 1.454 guariti

Ancora nuovo calo Covid in Italia oggi: sono 8.085 i nuovi casi, i deceduti sono 201 per un totale di 123.745 e i guariti 14.295 in 24 ore (per un totale da inizio pandemia di 3.669.407). Il tasso di positività scende al 2,8%.

Sono 346.008 gli attuali positivi complessivamente, registrando ancora una decrescita pari a -6.414 casi.

I ricoveri sono 13.608, di cui 1.893 in Intensiva, gli ingressi sono in calo rispetto a ieri e 330.507 persone senza sintomi sono in isolamento domiciliare. Sono stati processati 287.026 tamponi, in meno rispetto al giorno precedente.

In Sicilia invece 603 casi oggi, i deceduti sono 19 in più (totale 5.633), i guariti sono 1.454 (totale 193.722). Scendono a 19.165 i positivi attuali con una decrescita di 870 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 20.207 (si contano anche quelli rapidi): con un tasso di positività al 3%.

Degli attuali positivi, 883 pazienti sono ricoverati con sintomi, 124 persone sono in terapia intensiva (-1).