Coronavirus: in Italia +7.852 casi ma crescono i tamponi. In Sicilia +607 casi e 2.712 guariti

I nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, sono 7.852 contro i 6.946 di ieri, ma con oltre 20mila tamponi in più, 306.744. Il tasso di positività passa al 2,5% di poco superiore a ieri.

Tornano a crescere oltre i 200 i deceduti, oggi 262 (ieri 251), per un totale di 123.544 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ma sono 19.023 i guariti nelle ultime 24 ore (totale 3.655.112) e gli attuali positivi complessivamente sono 352.422, ovvero -11.437.

Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -102) con 91 ingressi del giorno (ieri 100), e scendono a 1.992 totali, mentre i ricoveri calano di 657 unità (ieri -490, e sono 14.280 in tutto.

La regione con più casi è la Lombardia (+1.198), seguita da Campania (+1.127), Piemonte (+774), Lazio (+633) e Puglia (+615). I contagi totali salgono a 4.131.078.

In Sicilia invece, sono in netto calo i casi di Covid oggi, 12 maggio 2021. Sono 607 i contagiati, 22 i deceduti (per un totale da inizio pandemia di 5.614) e 2.712 i guariti (totale 192.268).

Gli attuali positivi scendono così a 20.035, con una decrescita di 2.127 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 26.316 (si contano anche quelli rapidi): il tasso di positività scende al 2,3% (ieri era 3,3%).

Degli attuali positivi, 919 pazienti sono ricoverati con sintomi, 125 persone sono in terapia intensiva (-8).