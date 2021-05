Anche al Palazzo VII Aprile di Marsala lo striscione “Verità per Denise”

Da ieri anche a Marsala campeggia sulla facciata principale di Palazzo VII Aprile, in piazza della Repubblica uno striscione con la scritta “Verità per Denise”. Diversi Comuni hanno aderito in queste settimane all’iniziativa, che rappresenta un segnale non solo simbolico per esprimere sostegno e vicinanza alla famiglia della bambina, scomparsa dal 1° settembre del 2004, a Mazara del Vallo.

“La città di Marsala e i suoi abitanti – sottolineano il presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano e il sindaco Massimo Grillo – sono vicini e al fianco di Piera Maggio e Piera Pulizzi nella loro battaglia per far piena luce sulla scomparsa della loro piccola Denise avvenuta nel settembre del lontano 2004. Per questo assieme a Consiglieri e Assessori abbiamo fatto affiggere anche noi, come comunità marsalese, uno striscione sul prospetto di Palazzo VII Aprile. L’augurio è quello che la famiglia possa presto ritornare ad abbracciare la loro amata figlia che, come ha detto Piera Maggio è divenuta la figlia degli italiani”.