Al via “A tutta Donna”, si parte il 14 maggio con la premiazione della scrittrice Stefania Auci

Sei donne, sei eccellenze, che si sono distinte in altrettanti campi. É questo l’obiettivo del premio A tutta Donna, organizzato dalla redazione di “A tutta Mamma”, Magazine online dedicato alle donne, mamme e famiglie, ed arrivato alla sua seconda edizione. Il Premio avrebbe dovuto organizzarsi con un evento in presenza alle Cantine Florio di Marsala. La data prevista era quella del 4 luglio 2020. Il Covid non lo ha permesso ed ecco una manifestazione online, con delle dirette Fb sulla pagina di “A tutta Mamma”.

LE PREMIATE DELL’EDIZIONE 2021

La scrittrice rivelazione del 2019, la trapanese Stefania Auci, autrice del best seller “I leoni di Sicilia”, casa editrice Nord. È insegnante, moglie e mamma. I Leoni di Sicilia ricostruisce le vicende pubbliche e private della famiglia Florio. Apprezzatissimo sia dal pubblico sia dalla critica, è stato il romanzo più venduto del 2019. Rai Fiction ha giù annunciato che tra i principali progetti in arrivo c’è un serie tratta dal libro.

Giusina Battaglia, giornalista professionista e press office director si occupa di comunicazione nel mondo del cinema, tv, teatro. Partita da Palermo verso Milano con un grande sogno, nella metropoli lombarda è riuscita a mettere su una delle agenzie di comunicazione più affermate d’Italia. Cura la comunicazione, tra gli altri, di Ficarra&Picone, degli chef Cannavacciuolo e Franco Pepe, di Benedetta Parodi e Damiano Carrara e dell’attore comico Alessandro Siani. Ha anche una toccante storia di maternità da condividere. Giusina da un anno conduce, sul canale Foodnetwork, una trasmissione di successo; Giusina in cucina, dedicata alla cucina siciliana.

Antonella Martinelli è una delle più celebri autrici Rai. È una delle ideatrici del longevo talk show Porta a Porta, ed è di fatto il braccio destro di Bruno Vespa. Lavora in Rai da oltre un ventennio, occupandosi principalmente di spettacolo e politica. Le è molto caro il tema della parità dei diritti. Ha girato il mondo e intervistato leader politici e religiosi. Modi gentili ma personalità determinatissima, ha una bella storia umana e professionale da raccontare.

Valeria Raciti, catanese, una rivelazione per la cucina italiana. Ha partecipato a Masterchef Italia vincendo l’edizione del 2019 e conquistando la stima indiscussa dei giudici. Da allora ha pubblicato un libro di ricette e collabora con importanti realtà nel panorama food italiano e non solo. È suo uno spazio settimanale alla Prova del cuoco. Sorridente, curiosa, creativa, ha la capacità di legare tradizione e innovazione, tenendo sempre presenti le origini sicule.

Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication.

Florinda Saieva è un avvocato di Favara, lanciata nella carriera del diritto canonico, vive e lavora a Parigi. Moglie e mamma, all’apice della carriera fa la scelta della vita: tornare nella sua Favara e riqualificare un quartiere in degrado. Nasce da lì la Farm cultural park, un’eccellenza mondiale. Un cantiere sempre aperto dedicato all’arte, alla cultura, alla creatività. Nella Farm c’è spazio per i giovani, i bimbi in una serie di progetti, che si sono fatti notare in tutto il mondo.

Si parte con le premiazioni venerdì 14 maggio, alle 21.30 in diretta sulla pagina Fb A tutta Mamma. La premiata sarà Stefania Auci, che riceverà virtualmente il premio dalla giornalista Elvira Terranova, capo servizio di Adn Kronos, che ha ricevuto il riconoscimento nel 2019. Con la scrittrice Stefania Auci faremo una chiacchierata, anche in vista dell’uscita del romanzo “L’inverno dei leoni”, editrice Nord, capitolo conclusivo della saga familiare dei Florio.