Coronavirus, dati di contagio stabili. In Sicilia graduale discesa dei ricoverati

Oggi, sabato 8 maggio, il bollettino quotidiano sul coronavirus in Italia, diramato dal ministero della Salute, registra 10.176 nuovi casi su 338.436 tamponi, e 224 morti. Ieri i nuovi casi sono stati 10.554, 207 i morti. Il tasso di positività scende al 3% (ieri era al 3,2%). A oggi sono 4.102.92 i casi positivi totali registrati, mentre le vittime raggiungono quota 122.694.

Il numero degli attualmente positivi è di 390.120, in calo di 7.444 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 17.394 per un totale di 3.590.107 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.211 le persone ricoverate in terapia intensiva, 42 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 15.799, 532 in meno.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.584), la Campania (1.415), il Lazio (999) e la Puglia (979).

Sono 851 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 25.434 tamponi antigenici e molecolari. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che registra nell’isola anche 19 decessi e 1.532 guarigioni nello stesso arco temporale. Gli attuali positivi in Sicilia sono 22.630, dato in discesa di settecento persone rispetto a ieri. Continua la graduale discesa dei ricoverati: quelli in regime ordinario sono passati dai 1.021 di ieri ai 995 di oggi, mentre sono scesi da 142 a 140 i positivi che stanno ricevendo cure nei reparti di terapia intensiva e in sub-intensiva.