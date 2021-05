Covid, in Italia il totale positivi sotto i 400mila. In Sicilia +603 segnando un calo

Sono 10.554 i positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). Il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 3,6%).

I guariti sono 15.580 (totale 3.572.713) e gli attuali positivi in totale sono 397.564, finalmente sotto i 400mila, con una ulteriore decrescita di -5.238 casi.

Sono 16.331 i ricoverati, nuovo calo, di cui 2.253 in Intensiva, mentre sono 378.980 le persone in isolamento domiciliare. In una sola giornata sono stati effettuati 328.612 tamponi.

In Sicilia 603 positivi oggi, in forte calo rispetto ai giorni precedenti. Sono 11 i deceduti (totale 5.527) e 1.140 i guariti (totale 185.625).

I positivi in totale al momento sono 23.330, con una decrescita di -548 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 25.740(si contano anche quelli rapidi): il tasso di positività è sceso al 2,3%.

Degli attuali positivi, 1.021 pazienti sono ricoverati con sintomi, 142 persone sono in terapia intensiva (-7).