Trapani: chiesta concessione al Demanio del Bastione dell’Impossibile, potrà nascere un atelier dell’arte

Stamane il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha sollecitato nuovamente l’Agenzia Nazionale del Demanio a concedere a titolo gratuito al Comune il Bastione dell’Impossibile per il quale, secondo quanto è dato sapere, l’iter sarebbe comunque in fase avanzata. Il primo cittadino ha ribadito il forte interesse dell’Amministrazione intenzionata a realizzarvi un atelier dell’arte e della cultura ed un centro ricreativo/culturale gestito in house e/o per il tramite delle partecipate.

La manutenzione straordinaria ai servizi ed immobili viene preventivata in 203.458 euro circa, a valere sul bilancio comunale 2021. “Dopo tanti anni, vogliamo restituire ai trapanesi uno dei gioielli della nostra città che da tempo attende di essere recuperato – dichiara il sindaco Tranchida -. Puntiamo dunque a riaprire la meravigliosa balconata dalla quale si gode di un panorama impareggiabile verso il porto e le Egadi certi della bontà della nostra azione”.