Coronavirus: in Italia +5.948, deceduti sempre sotto i 300. In Sicilia + 734 casi

I nuovi positivi in Italia oggi, 3 maggio, sono 5.948. Pochi ma bisogna considerare il week end del primo maggio. Deceduti sempre al di sotto dei 300 già da qualche giorno, nelle ultime 24 ore sono 256 (totale 121.433); i guariti sono 13.038 (totale 3.505.717), portando ad una ulteriore decrescita pari a -7.348 casi.

Gli attuali positivi sono in totale 423.558. Ricoveri in calo: 18.395 complessivamente, di cui 2.490 in Intensiva, mentre 402.673 persone si trovano in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 121.829 tamponi.

In Sicilia invece sono 734 i positivi in totale, 20 deceduti (totale 5.443) e 540 guariti (totale 180.595); si segna quindi un aumento (+174) che porta il totale degli attuali positivi a 24.955.

Sono stati effettuati nel week end meno tamponi, 14.474 (si contano anche quelli rapidi) con un tasso di positività pari al 5,1% e di poco inferiore a quello di lunedì scorso (5,2%).

Degli attuali positivi, 1.178 pazienti sono ricoverati con sintomi, 160 persone sono in terapia intensiva (-3).