Calcio Femminile: il Marsala espugna il “De Simone” di Siracusa

Nella quarta giornata di campionato il Calcio Femminile Marsala del Presidente Chirco espugna lo Stadio “De Simone” di Siracusa battendo le locali del Santa Lucia con un netto 4 a 0.

L’11 iniziale schierato dal tecnico Anteri è Tomasino, Cucuzza, Errera, Pisciotta, Via, Montalbano, Sclafani, Bilello, Alcamo, Termine e Bannino. Nonostante le lunghe 5 ore di viaggio e il caldo afoso, le ragazze del Marsala hanno tenuto testa alla giovane squadra nero-verde e conquistato la vittoria ma non senza sofferenza. E’ del Siracusa infatti la prima occasione all’inizio del primo tempo prontamente sventata da una grande parata di Tomasino, oggi in gran forma, poi sale in cattedra il Marsala.

E’ Bannino ad aprire “le danze” che finalizza benissimo un’azione corale, poi Alcamo, su calcio di rigore, poco dopo Bilello autrice di un gran goal da fuori area porta a tre le segnature. Durante il secondo tempo il Marsala controlla la gara e chiude definitivamente l’incontro con la solita Alcamo brava a sfruttare una ribattuta del portiere ospite su tiro di Termine. Per la cronaca nel secondo tempo mister Anteri dà spazio a Giurlanda, Centonze e Manuguerra entrate al posto delle esauste Bannino, Pisciotta e Montalbano. Le lilibetane portano a casa un ottimo risultato in un difficile campo e adesso si preparano ad affrontare un’altra difficile sfida che sarà domenica 9 alle 16.30 a Petrosino contro UNIME ARL di Messina. La gara si svolgerà a porte chiuse e, in attesa che le restrizioni Covid permettano la riapertura al pubblico, la società trasmetterà la gara in diretta facebook sulla propria pagina ufficiale.