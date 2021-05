1° maggio e Covid: il bilancio dei controlli a Marsala. Assembramenti a San Teodoro

Anche il week end del 1° maggio è stato caratterizzato da un’intensa attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. La Polizia Municipale ha notato diversi assembramenti spontanei a San Teodoro, intorno alla zona denominata “Le vie del vento”. Tra appassionati del kitesurf e gruppi che volevano trascorrere la giornata all’aria aperta in una delle aree più belle di Marsala da un punto di vista paesaggistico, i vigili urbani hanno riscontrato diversi capannelli di persone, benchè tutti muniti di regolare mascherina protettiva. A riguardo, alla luce dell’attività di monitoraggio effettuata la Municipale sta valutando eventuali provvedimenti e sanzioni. Due persone sono state invece identificate presso un bar sulla via Trapani, mentre stavano consumando un aperitivo, in violazione delle norme di contenimento del contagio epidemiologico. Al di là delle sanzioni nei confronti degli avventori, si sta valutando anche l’eventuale responsabilità dei titolari.