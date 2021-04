Il direttore marittimo Sicilia Occidentale in visita alla Capitaneria di Porto di Trapani

Giovedì 29 aprile, il direttore marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio Roberto Isidori ha visitato la Capitaneria di Porto di Trapani.

Nel corso dell’incontro, il direttore marittimo ha rivolto a tutto il personale, parole di vivo apprezzamento per la quotidiana dedizione dimostrata nello svolgimento delle attività istituzionali, riconoscendo loro, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica, il prezioso servizio fornito alla collettività, ed in particolare a tutta l’utenza marittima, grazie al quale, senza soluzione di continuità, è stato assicurato l’ordinato e sicuro svolgimento di tutte le attività portuali.

Insieme al Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Capitano di Vascello Paolo Marzio, il Contrammiraglio Isidori ha incontrato il Prefetto della Provincia di Trapani, Dott. Tommaso Ricciardi, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Dott. Maurizio Agnello ed il Vescovo della Diocesi di Trapani, Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Tutte le Autorità religiose e civili hanno espresso parole di viva soddisfazione per la sinergica collaborazione istituzionale e la partecipata condivisione d’intenti e di obiettivi tra i rispettivi Enti e l’Autorità Marittima, in particolare per l’attività di controllo nel campo della tutela ambientale.