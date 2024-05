Petrosino, continuano le attività dei “Cantieri Esperienziali”

Continuano le attività dei “Cantieri Esperienziali”, un progetto, gestito dalla cooperativa Sociale Solidarietà e Azione, finanziato dal Comune di Petrosino, rivolto a 40 bambini e bambine della scuola primaria.

Il progetto si pone l’obiettivo di favorire il loro benessere psico-fisico e di supportare le famiglie promuovendo interventi educativi e attività volti a sostenere le relazioni, lo sviluppo della creatività e delle abilità sociali.



“Sostenere un progetto come i “Cantieri Esperienziali” è esempio di quanto l’amministrazione che guido creda che gli investimenti nel benessere dei nostri bambini e delle loro famiglie possano portare ad un reale miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità, ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi. Educare i nostri giovani alla natura e alla creatività è fondamentale per la costruzione di una società più equa e sostenibile. È importante continuare a sostenere iniziative di questo tipo, che promuovono l’inclusione e la crescita tra i piccoli cittadini. Complimenti alla cooperativa Sociale Solidarietà e Azione per il lavoro svolto e ai partecipanti per aver vissuto un’esperienza così positiva”.