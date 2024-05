“Aspettando Cyrano” torna al Teatro Comunale di Marsala per la regia di Angileri-Frazzitta

“Aspettando Cyrano” è lo spettacolo per la regia di Alessia Angileri con Giacomo Frazzitta che andrà in scena al Teatro “Sollima” di Marsala l’8 maggio alle ore 21 e che riscrive il più famoso “Cyrano de Bergerac” di Rostand, attualizzandolo ai giorni nostri. “L’idea è nata da una domanda: come si svolgerebbe oggi la storia di Cyrano, di quest’uomo preso in giro per il suo grosso naso, innamorato di Rossana e non corrisposto, perchè timido non riesce ad esprimere i propri sentimenti – è lo spunto che ci racconta l’autrice del testo e regista Alessia Angileri -. Anche le generazioni di oggi fanno fatica, per questo abbiamo dato vita alla protagonista, Viola, innamorata di Maddalena ma che non ha il coraggio di confessare i propri sentimenti per paura d’essere respinta. Ma un altro protagonista sarò Edoardo, che a sua volta ama Maddalena ma non riesce a trovare le parole giuste per conquistarla”.

“Aspettando Cyrano” era stato rappresentato la scorsa estate nella rassegna del MAC ‘a Scurata’. In scena, oltre alla stessa Angileri, anche Mariella Monteleone, Demetrio Rizzo, Giorgia Albertini, Sergio Giacalone, Nadia Zannelli. Le musiche dal vivo saranno eseguite dai Virginia Gold; movimenti di scena di Elisa llari. Sempre l’8, di mattina, ci sarà una replica per gli studenti. I biglietti sono acquistabili presso l’Agenzia “Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille.