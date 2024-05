Elezioni Amministrative: a Mazara la campagna elettorale entra nel vivo

Manca ormai poco più di un mese alle Amministrative 2024 a Mazara del Vallo, dove i cittadini saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno (con eventuale ballottaggio previsto il 23 e il 24 giugno). Adesso, dunque, non si scherza più e la campagna elettorale, che tra proclami e anche accuse più o meno velate da una parte e dall’altra va avanti comunque da mesi, è finalmente entrata nel vivo. Arriva il momento di fare sul serio e nel corso delle ultime settimane i tre candidati hanno finalmente presentato il proprio progetto politico-amministrativo alla cittadinanza.

A partire da Vita Ippolito, candidata sindaca sostenuta da sei liste (Forza Italia, Dc, Mpa insieme alla Forza dei Fatti, UdC, Nuova Energia Popolare e la lista civica Più Vita) che domenica 7 aprile ha presentato il proprio programma “Più Vita per Mazara” al Teatro Rivoli. Sette giorni dopo è stata la volta del sindaco Salvatore Quinci che corre per la riconferma al ruolo di primo cittadino. Quinci ha presentato il proprio progetto al Cinema Eden ed è sostenuto da cinque liste: Fratelli d’Italia, Movimento Diritto alla Città-Sud Chiama Nord e Mazara Faro Mediterraneo, Osservatorio Politico, Partecipazione Politica e Salvatore Quinci Sindaco.

Infine è stata la volta dell’onorevole Nicola Cristaldi che domenica 21 aprile, nel più tradizionale dei comizi politici in piazza Mokarta, ha presentato il proprio progetto per la città dopo le passeggiate delle settimane precedenti in diversi quartieri. Il già due volte sindaco di Mazara è sostenuto da quattro liste (Futuristi, Orgoglio e Futuro, Cristaldi Sindaco e Voci Democratiche). L’8 e il 9 giugno si voterà contestualmente alle Europee.

In Sicilia sono 37 i Comuni chiamati al voto per le amministrative, in provincia di Trapani oltre a Mazara sono presenti anche Castelvetrano, Salemi e Salaparuta. Nel decreto regionale di indizione dei comizi elettorali emanato dall’Assessore alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (n. 69 dello scorso 10 aprile) sono riportati gli ultimi dati sulla popolazione residente validata dall’Istat. Il dato di Mazara del Vallo, risalente al 1° gennaio 2023, è di 50.312 residenti e dunque saranno ancora 24 anche i consiglieri comunali che potranno essere eletti, come nell’attuale consiliatura. Il tempo delle chiacchiere, insomma, è finito. O meglio. Ci sarà ancora un mese e poco più per accaparrarsi un voto, un seggio, uno scranno. La poltrona però non dovrà mai essere il fine ultimo, ma il mezzo attraverso il quale perseguire l’obiettivo di una Mazara più fiorente. E questo dovrà essere chiaro per tutti, che siano candidati o semplici elettori.