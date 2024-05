Basta liste d’attesa, Spi Cgil distribuisce volantini nei Cup di 5 comuni trapanesi

“Curarsi è un diritto, basta alle liste d’attesa” è lo slogan con cui lo Spi Cgil darà, da lunedì prossimo, in maniera ancora più incisiva battaglia alle liste di attesa. Lunedì mattina davanti gli sportelli Cup di Trapani, Marsala, Alcamo, Castelvetrano e Mazara del Vallo sarà, infatti, distribuito un volantino informativo sulle modalità con cui poter chiedere all’Asp il rimborso sulle prestazioni sanitarie non erogate entro i tempi previsti dalla norma.

“Si tratta – dice il segretario provinciale dello Spi Cgil Franco Colomba – di una iniziativa sperimentale che si propone l’obiettivo di sollecitare le Asp provinciali e il governo regionale ad abbattere le liste d’attesa, che, ad oggi, sono estremamente lunghe e non garantiscono il diritto alla cura”. In particolare, lo Spi Cgil ha avviato una campagna informativa che illustra il tempo massimo entro cui deve essere garantita una prestazione diagnostica o ospedaliera nel caso in cui la richiesta da parte del medico curante prevede una classe di priorità: urgente 72 ore, breve 10 giorni, differibile 30 giorni per le visite, 60 giorni per gli esami e programmata 120 giorni.

“Ci batteremo – dice il segretario Colomba – per l’eliminazione delle liste di attesa perché il buon funzionamento della sanità pubblica è una priorità. Invitiamo, da lunedì 6 maggio, i pensionati e tutte le cittadine e cittadini nelle nostre sedi per maggiori informazioni e per compilare l’eventuale modulo”.