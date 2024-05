Imbarcazione a vela si incaglia al porto di Trapani, salvate due turiste polacche

Nel pomeriggio di ieri 3 maggio, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani è stata allertata circa lo stato di difficoltà di un’imbarcazione a vela di bandiera Polacca, che, per un’avaria al motore, ha urtato il molo di sopraflutto del porto di Trapani, vicino la Colombaia.



Alla richiesta di intervento, la Guardia Costiera ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, inviando le proprie motovedette e allertando gli operatori portuali presenti in zona. A causa delle cattive condizioni meteo, con vento teso da Nord Ovest e onde fino a 1,25 metri, i mezzi di soccorso della Guardia Costiera non hanno potuto tuttavia avvicinarsi all’imbarcazione in difficoltà, né effettuare direttamente il trasbordo delle due persone presenti a bordo.



Le due veliste spagnole, di 45 e 50 anni, sono quindi state portate in salvo via terra grazie al supporto di personale operante nel porto di Trapani, nel frattempo intervenuto. Una volta tratte in salvo, le due veliste sono state accompagnate in Capitaneria per ricevere l’assistenza necessaria e ricostruire le dinamiche del sinistro. Intanto, allo scopo di tutelare l’ambiente marino e prevenire eventuali effetti dannosi causati da un potenziale inquinamento, la Capitaneria di porto ha inviato sul posto il proprio gommone GC A88, il quale non ha potuto far altro che accertare l’affondamento parziale dell’unità.



Anche la ditta incaricata della rimozione non è potuta intervenire con i propri mezzi ed il personale subacqueo in quanto il mare mosso ed il vento teso rendevano pericolose le operazioni di recupero.



In attesa di miglioramento delle condizioni meteomarine per consentire il recupero dell’imbarcazione, la Capitaneria di porto monitorerà costantemente la situazione per prevenire qualsivoglia pericolo per la sicurezza della navigazione e salvaguardare l’ambiente marino.