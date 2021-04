Coronavirus: contagi in forte calo in Italia, in Sicilia guariti compensano gli oltre mille casi

Oggi, 29 aprile 2021, sono 14.320 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. I deceduti scendono sotto i 300 al giorni, +288 in 24 ore (per un totale di 120.544 da inizio pandemia), con ben 18.088 guariti (totale 3.449.955).

Gli attuali positivi scendono così a 438.709 con un decremento di -4.062 casi.

I ricoveri sono in totale 19.351, di cui 2.640 in Intensiva; 416.718 persone si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 330.075. Il tasso di positività è del 4,4%.

In Sicilia si torna sopra i mille casi, segnando oggi 1.061 contagiati; i deceduti sono 23 (per un totale di 5.391) e 1.166 guariti (totale 176.991).

Gli attuali positivi scendono a 25.244, con un decremento di -128 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 25.951 tamponi (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 1.201 pazienti sono ricoverati con sintomi, 168 persone sono in terapia intensiva (-4).