Coronavirus: in Italia +13.385 casi, positività al 4%. Deciso calo in Sicilia

I nuovi positivi al Coronavirus in Italia, oggi, 28 aprile 2021, sono 13.385 (ieri erano 10.404), con 344 deceduti in più (per un totale di 120.256) e molti guariti: 18.416 in 24 ore (per un totale di 3.431.867).

Gli attuali positivi sono in totale 442.771 con un decremento di -5.378 casi. Tasso positività al 4%.

I tamponi effettuati sono 336.336, mentre i ricoverati sono 19.860, di cui 2.711 in Intensiva; 420.200 si trovano in isolamento domiciliare.

In Sicilia invece sono 980 i positivi oggi, con 30 deceduti in più (totale 5.368) e 1.663 guariti in 24 ore (totale 175.825). Gli attuali positivi complessivamente sono 25.372, con un decremento di -713 casi che fa ben sperare per il futuro dell’isola in giallo.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 30.150 tamponi (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 1.222 pazienti sono ricoverati con sintomi, 172 persone sono in terapia intensiva (+2).