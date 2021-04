Iniziativa online di Italia Viva “Come rilanciare il turismo in Sicilia?”

Il 28 aprile alle 18.30 Italia Viva, in seno all’iniziativa nazionale “Primavera delle idee”, promuove un incontro dibattito dal tema “Come rilanciare il turismo in Sicilia?“. Durante l’incontro si parlerà delle criticità e delle opportunità di un settore strategico per l’isola.

Parteciperanno:

On. Sara Moretto

On. Davide Bendinelli

Pino Pace, presidente Unioncamere Sicilia

Gregory Bongiorno, presidente Confindustria Trapani

Salvatore Ombra, presidente Airgest

Tommaso Dragotto, Sicily by car

Antonio Marino, presidente Federalberghi Trapani

Giacomo Scala, coordinatore provinciale Italia Viva Trapani

Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo

Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo

A concludere l’iniziativa saranno il Senatore Davide Faraone e l’On. Ettore Rosato; modera Rossana Titone.

Per partecipare all’iniziativa basta collegarsi al sito di Italia Viva cliccare sul modulo dell’iniziativa del 28 ed effettuare la registrazione al link:

https://www.italiaviva.it/il_turismo_in_sicilia_rilancio_e_criticita_di_un_settore_strategico