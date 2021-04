Coronavirus, oltre mille nuovi casi in Sicilia. Indice di positività al 5,49% in Italia

Sono 13.158 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I morti sono 217, il totale delle vittime arriva a 119.238 da inizio pandemia. I tamponi sono stati 239.482, con l’indice di positività al 5,49%., Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.862 persone (-32 da ieri), con 114 nuovi ingressi. I guariti totali sono 3.382.224 sono i guariti in totale (+13.176), 461.212 gli attualmente positivi (-236).

Lombardia e Campania, poco sotto i 2 mila casi giornalieri, restano le regioni in cui si continua a registrare il maggior numero di contagi. A seguire Puglia (1.203), Lazio (1.185), Sicilia (1.061) ed Emilia Romagna (1.001).

Sono 1.061 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 21.800 tamponi antigenici e molecolari, mentre i decessi nello stesso arco temporale sono stati 6 e le guarigioni 756. Per effetto di questi dati, contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale, gli attuali positivi sull’isola sono 25.510, 299 più di ieri.

La provincia con l’incremento di casi più consistente è Palermo, con 378 nuovi positivi. A seguire Catania (148), Messina (146), Siracusa (123), Ragusa (116), Caltanissetta (65), Agrigento (55), Trapani (26) ed Enna (4).

I ricoverati presso i reparti Covid sono 1.244, quelli in terapia intensiva o sub-intensiva 171.