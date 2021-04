Coronavirus, quasi 14 mila nuovi casi in Italia. La Sicilia torna sopra quota mille

Sono poco meno di 14 mila i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Dall’ultimo bollettino aggiornato del Ministero della Salute emerge un ulteriore diminuzione degli attuali positivi, che adesso sono 461.448, per effetto dei 17.587 guariti delle ultime 24 ore. Sono stati, invece, 322 i decessi.

Lombardia e Campania sopra 2 mila contagi giornalieri. A seguire, tra le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di casi, troviamo Lazio (1.266), Puglia (1.255) e Sicilia (1.095).

Il dato relativo all’isola è completato da 21 decessi e 1.147 guariti. In conseguenza di ciò, gli attuali positivi scendono per il secondo giorno consecutivo (25.211). I soggetti ricoverati nelle strutture ospedaliere siciliane sono 1.413, di cui 179 in terapia intensiva a 1.234 presso i reparti Covid.

Palermo (344) e Catania (301) si confermano le province siciliane più colpite anche nelle ultime 24 ore. A seguire Messina (96), Siracusa (95), Agrigento (82), Caltanissetta (75), Ragusa (48), Trapani (45), Enna (9).