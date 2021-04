Covid: in Italia si conferma il trend in calo, segno – anche in Sicilia. Nel trapanese +33 casi

Oggi sono 12.694 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno. Piccolo decremento della pressione sui reparti di terapia intensiva, dove si registrano 163 ingressi nelle ultime 24 ore, cioè 29 in meno del giorno precedente.

Il nuovo aggiornamento relativo ai casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia: i dati sono aggiornati a oggi (18 aprile 2021), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Sono 875 i nuovi positivi, con un calo rispetto ai giorni precedenti, anche se può anche essere dato dal week end. In calo anche i decessi, 10 (totale 5.162) mentre sono 584 i guariti in 24 ore (totale 164.599).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 16.558 tamponi (si contano anche quelli rapidi) con un tasso di positività al 5,3%.

Gli attuali positivi sono 25.758. Degli attuali positivi, 1.212 pazienti sono ricoverati con sintomi, 187 persone sono in terapia intensiva (-2).



Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 60.525 (246)

Catania: 49.876 (206)

Messina: 23.395 (79)

Siracusa: 13.757 (93)

Trapani: 12.436 (33)

Ragusa: 10.555 (76)

Caltanissetta: 9.702 (69)

Agrigento: 9.678 (53)

Enna: 5.595 (20)