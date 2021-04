Cosa faremo appena si potrà? Quale sarà la prima attività in cui ci tufferemo non appena cesseranno le misure restrittive e si potrà tornare a immaginare momenti di socialità e a poter scegliere liberamente come e con chi passare il proprio tempo libero? Ce lo chiediamo tutti, ormai da mesi, nell’auspicio che i vaccini e l’estate possano restituirci serenità e leggerezza. Se lo chiede anche l’attore marsalese Fabrizio Lombardo nel nuovo video, pubblicato sulla sua pagina Instagram…