Bagnaia sfreccia nelle seconde libere del Gp Portogallo, sesto Marquez

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia è stato il più veloce dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di MotoGP sul circuito di Portimao. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro in 1’39″866, realizzando il miglior tempo di giornata davanti a Fabio Quartararo su Yamaha (+0″038) e il campione in carica Joan Mir su Suzuki (+0″419). Bene anche Marc Marquez: l’otto volte iridato, al rientro dopo il lungo stop per la frattura all’omero del braccio destro, ha chiuso in sesta posizione proprio sulla bandiera a scacchi. Soltanto sedicesimo, invece, Valentino Rossi su Yamaha Petronas. Da segnalare il capolavoro del giapponese della Honda Takaaki Nakagami, che ha perso il controllo della sua moto in rettilineo finendo sull’asfalto ad alta velocità a inizio sessione. Il pilota nipponico è stato portato al centro medico per un controllo (solo abrasioni, ma niente fratture) e nel finale è tornato in pista centrando il 10° tempo. La MotoGP torna in pista domani alle 10.55 per le FP3, in cui verrà definita la classifica dei migliori dieci che andranno direttamente in Q2.

(ITALPRESS).