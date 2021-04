“Continua a parlarci di lui”, il volume sui Misteri di Trapani del vescovo Fragnelli

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Trapani, la presentazione del libro di Sua Eccellenza, Mons. Pietro Maria Fragnelli dal titolo “Continuate a parlarci di lui”, un’antologia di testi del vescovo in occasione dei differenti Venerdì Santo. Presenti all’evento le Maestranze, oltre le autorità locali e militari. All’anteprima oltre al Vescovo, è intervenuto il presidente dell’Unione Maestranze Giuseppe Sebastiano Lantillo. Ha moderato l’incontro Lilli Genco.

Giuseppe Sebastiano Lantillo: «Una Quaresima differente, che personalmente ho vissuto molto intensamente così come tutti i componenti dei Sacri gruppi. Il Rettore ci ha spiegato, tramite i passi del Vangelo, cosa rappresentano i nostri Misteri. Con la massima tranquillità abbiamo affrontato questo periodo di preghiera e riflessione: non ho sentito il trillo del telefono, alcun vociare di persone presenti a testimonianza dell’attenzione mostrata nel percorso della Passione di nostro Gesù Cristo. “Continuate a parlarci di lui” mi provoca già emozione: ognuno di noi vive la propria passione per i Misteri in modo diverso. Per noi – ha proseguito – la Settimana Santa rappresenta un momento in ricordo dei nostri cari che non ci sono più e in ciò rivediamo il Cristo che ha sofferto per noi. Le cattiverie che lui ha patito per noi devono farci riflettere: nessuno di noi è perfetto anche se esiste il perdono. Dio è con noi, Gesù è con noi. Noi tutti veniamo qui a pregare la Madonna, la mamma che ha generato questo figlio per noi. Con Mons. Fragnelli c’è sempre stato un buon dialogo, sin da quando è arrivato. Lui è il portavoce della chiesa a Trapani ragion per cui vi chiedo di continuare a parlarci di lui».

Fragnelli ha donato a tutti i presenti un volume. A seguire, il vescovo ha officiato la messa di Pasqua in albis.