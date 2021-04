Coronavirus: in Italia +17.567 casi, in Sicilia +1.229. In Provincia di Trapani +53

Sono 17.567 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, 10 aprile 2021. Ieri erano 18.938. I deceduti sono molto meno rispetto a ieri che erano 718 (ha pesato il dato siciliano del “conguaglio”), ovvero 344 (totale 113.923); mentre i guariti sono 20.483 (per un totale di 3.107.069).

Gli attuali positivi sono 533.085 dove si registra un altro decremento: -3.276.

Sono 27.654 i ricoveri in totale, di cui 3.588 in Intensiva (+186), in isolamento domiciliare si trovano 501.843 persone. Sono stati effettuati 320.892 tamponi in un giorno. Il tasso di positività è del 5,4%.

In Sicilia invece 1.229 i nuovi casi, meno di ieri che erano oltre 1.500 e si regolarizzano decessi e guariti. Ieri infatti, sono stati conteggiati guariti e deceduti avvenuti nei mesi scorsi, probabilmente lo scandalo dei falsi dati Covid della scorsa settimana ha pesato sulla nuova comunicazione.

I deceduti sono 14 oggi (per un totale di 5.029), i guariti sono 776 (totale 158.147); gli attuali positivi sono 22.191, con un nuovo incremento.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 26.229 tamponi calcolati.

Degli attuali positivi, 1.152 pazienti sono ricoverati con sintomi, 164 persone sono in terapia intensiva (0).

Ecco, nel dettaglio, i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):

Palermo: 57.040 (433)

Catania: 47.668 (205)

Messina: 22.431 (114)

Siracusa: 12.843 (159)

Trapani: 11.883 (53)

Ragusa: 10.093 (51)

Caltanissetta: 9.166 (80)

Agrigento: 8.929 (114)

Enna: 5.314 (20)