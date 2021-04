All’Alberghiero di Erice al via i Corsi di Sommelier di primo e secondo livello

Hanno preso il via oggi all’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice le lezioni del Corso AIS di primo e secondo livello per Sommeliers, organizzate dalla delegazione provinciale dell’Associazione.

Anche per questa sessione il Corso, che si svolgerà tra aprile e maggio presso la sede centrale dell’Istituto, in via Barresi ad Erice Casa Santa, sarà articolato in due turni: il 1° con lezioni alle ore 12.00 e il 2° con lezioni alle ore 15.00. Il Corso, rivolto a studenti del quarto e quinto anno e ai docenti della scuola ha, come sempre, l’obiettivo della formazione di un profilo altamente qualificato quale quello del sommelier. A seguire si svolgeranno gli esami finali per la certificazione di secondo livello “… e le competenze acquisite dagli studenti – specifica la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – saranno immediatamente spendibili sia nei percorsi di alternanza scuola lavoro e negli stage formativi estivi, che nel mondo del lavoro vero e proprio, rendendo contrattualmente competitivi i nostri alunni”.

Diverse le materia di studio tra cui ‘Tecnica della degustazione’, ‘Le funzioni del Sommelier’, ‘Legislazione ed enografia nazionale’. Nel Corso è compresa la visita ad un’azienda vitivinicola.