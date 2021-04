Leonardo Carpinteri e l’esclusiva boutique Modes di Trapani

Nel cuore antico della città, a due passi da luoghi di interesse storico-culturale e meta imperdibile per i turisti, lo store Modes di Trapani fondato da Leonardo Carpinteri, è una tappa obbligata per gli amanti della moda, del buon gusto, del ben vestire. Dal design della boutique alla selezione dei capi, passando per professionalità ed esperienza del personale, al suo interno tutto è disegnato infatti per rendere perfetta e indimenticabile l’esperienza di acquisto.

Un negozio di design, le migliori marche, tanta scelta, professionalità ed esperienza: perché scegliere Modes Trapani

Chi visiterà il negozio avrà l’impressione non di fare semplicemente shopping, ma di avere a propria disposizione uno spazio e dei professionisti che lo aiutino a trovare il modo per esprimere al meglio sé stesso attraverso abiti e accessori moda. L’allure di una tradizionale boutique d’alta moda, dove l’attenzione per la qualità e la buona fattura dei capi è massima si sposa qui, infatti, con l’esperienza degli addetti alle vendite: veri e propri fashion advisor, capaci di guidare il cliente attraverso le scelte migliori, che più valorizzino il tuo corpo o meglio esprimano la sua personalità, come in una vera e propria seduta di personal shopping.

Molto naturalmente lo fa l’assortimento di capi e accessori: nello store trapanese, come negli altri negozi del brand sparsi per l’Italia del resto, quella proposta al cliente è un’ampissima varietà di scelta. Da Alexander McQueen a Maison Margiela, passando per Prada e MiuMiu e, ancora, per Versace e Bottega Veneta, a ogni release Modes seleziona il meglio di collezioni stagionali e capsule collection delle più rinomate fashion firm. A questo si aggiunge, da sempre, una certa sensibilità verso novità e trend del settore e stilisti e designer che meglio le incarnano: significa, tradotto, che anche nello store trapanese c’è spazio per brand di moda nuovi, freschi e capaci di mixare buon gusto ed eleganza con una vena decisamente più trendy e modaiola. Sia chi abbia uno stile più classico e tradizionale o sia alla ricerca di capi evergreen da tenere in armadio per ogni occasione e sia, invece, chi voglia dare al proprio look una spinta, un po’ di grinta in più, dovrebbe trovare nello store di Leonardo Carpinteri e nel suo personale l’alleato perfetto per la propria immagine. Agli amanti degli accessori, ancora, la boutique offre una buona selezione di borse, cinture, piccola pelletteria, foulard con cui rendere davvero impeccabili i propri outfit. Non si può non accennare infine che, oltre a professionalità e competenza del personale, altri piccoli dettagli fanno dell’esperienza d’acquisto in Modes un’esperienza indimenticabile. Dal design moderno ed elegante, la boutique è accogliente e dà la possibilità ai clienti di trovare ispirazione per i propri look già durante una semplice visita. Si possono naturalmente provare i capi, in tutta sicurezza e in perfetta igiene, grazie ai salottini prova dedicati. Al bisogno si può richiedere un servizio di modifiche sartoriali che rendano capi e accessori ancora più perfettamente su misura. Utile è, infine, per chi compra in viaggio soprattutto, la possibilità di accordarsi per consegne e spedizioni alternative di quanto acquistato.