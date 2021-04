La Pro Loco 2.0 lancia l’iniziativa WeLoveMarsala

Parte da Marsala l’iniziativa targata WeLoveMarsala per la promozione delle destinazioni turistiche italiane.

Il promotore di questa iniziativa è la Pro Loco MTT 2.0 di Marsala che su impulso del lancio delle nuove rotte, comunicate recentemente dalla società di gestione aeroportuale Airgest SpA, ha proposto alle altre Pro Loco di creare una rete e promuovere in maniera congiunta e coordinata i territori limitrofi agli aeroporti collegati dalle compagnie aeree Ryanair, AlbaStar, Tajaranjet, DAT, Blueair e Lumiwings, con lo scalo internazionale della provincia di Trapani.

Mario Ottoveggio, Presidente della Pro Loco Lilybetana, è fiducioso che questa iniziativa “porterà giovamento a tutte le destinazioni coinvolte nel progetto e in particolare alla città di Marsala in termini di promozione ed incremento dei flussi turistici”.

Nella prima fase (visto anche la situazione pandemica), l’iniziativa sarà lanciata con una campagna di marketing digitale sulle principali piattaforme social, attraverso dei post congiunti pubblicati in sinergia con le Pro Loco delle altre destinazioni e le compagnie aeree. La seconda fase prevede l’invio di una delegazione presso le destinazioni coinvolte per una promozione in loco con degustazioni di prodotti locali, momenti di incontro con tour operator e le istituzioni locali.

“Successivamente – conclude Ottoveggio – prevediamo di estendere l’iniziativa anche alle destinazioni internazionali grazie alla collaborazione con gli enti di promozione turistica presenti nei paesi esteri collegati con il nostro aeroporto”.

Per sapere quali Pro Loco sono coinvolte e per partecipare all’iniziativa si può consultare il sito web www.welovemarsala.com o scaricare l’App We Love Marsala.