Marsala: morto lo storico commerciante Guido Cerami

E’ venuto a mancare lo storico commerciante marsalese Guido Cerami. Il suo negozio è stato punto di riferimento per tante generazioni, come quella dei ‘paninari’, perchè lì dentro trovavano tutti i brand più noti e alla moda. “Per chi è meno giovane, l’idea del jeans era associata alla ‘Casa della tuta’ che, accanto alla chiesa del Purgatorio, fino ai primi anni Settanta fu l’unico, direi anche il primo negozio a vendere i jeans, anzi, quelli che allora si chiamavano blu-jeans: il mito lilibetano dei mitici Roy Rogers nacque lì”, scrive Piero Pellegrino che lo ricorda affettuosamente. Negli ultimi anni il negozio poi si trasferì in via XI Maggio, verso Porta Nuova, fino a chiudere definitivamente l’attività e così anche un periodo fiorente per tanti ex ragazzi.

Foto di Piero Pellegrino