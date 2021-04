Pasqua: il messaggio dell’Arciprete di Marsala Don Marco Renda: “Malattie e morte si affrontano per essere vinte”

E’ una Settimana Santa particolare, un’altra. Lo scorso anno eravamo ancora in lockdown, un anno difficile in cui si combatteva contro qualcosa di ancora poco conosciuto. Oggi invece, conosciamo la pandemia, il Covid, tutta la scia di preoccupazione e dolore che ha lasciato e che continua a diffondersi.

Mai come in questo periodo, quindi, sono importanti i messaggi degli uomini della nostra Chiesa, che vogliamo dimostrare vicinanza ai loro concittadini. Per la comunità marsalese a divulgare il suo messaggio pasquale, è l’Arciprete di Marsala Don Marco Renda, parroco della Chiesa Madre di Marsala.

Queste le sue parole: “In questi giorni in cui celebriamo la morte e la resurrezione di Gesù, mentre continua ancora ad inquietare la diffusione della pandemia con le sue conseguenze, torna in mente una scana del libro dell’Apocalisse, in cui si dice che sulla terra scorrazzano cavalieri inquietanti: la morte, con la peste che l’accompagna e che causa la crisi economica, la povertà, che è fonte e conseguenza di ingiustizie e perciò di guerre. Ma quel libro, il cui titolo significa appunto “rivelazione”, ci rivela che anche il cavallo bianco del vincitore corre per questo mondo piagato; lo cavalca Cristo, parola di Dio, parola che salva e consola, proprio perché ha portato nella sua carne tutte le malattie dell’uomo, ne ha subito tutta l’ingiustizia, ha conosciuto l’amarezza della morte. E così ha vinto per vincere ancora negli uomini che ha scelto come suoi fratelli. Celebrando dunque la sua Pasqua, in questi giorni ancora difficile, rinnoviamo la certezza che in Lui tutto risorge, ed anche la morte ed il limite sono sperimentate, amarissimamente certo, ma per essere vinte e superate. Buona Pasqua!“.